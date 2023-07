Nationale feestdag: Wat voor feestelijks staat er op het programma?

Brussel

Dit jaar vieren we op 21 juli niet enkel onze nationale feestdag maar ook tien jaar Koning Filip op de troon. Vorige week stelden minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden (cd&v), minister van defensie Ludivine Dedonder (PS) en Arlin Bagdat, de voorzitter van de Kanselarij van Eerste Minister Alexander De Croo (Open VLD) het programma van de dag voor.

Op vrijdag krijgen we eerst tussen 16 en 18 uur de traditionele militaire parade. Die zal passeren voor de tribune van de vertegenwoordigers van het land en de koninklijke familie, opgesteld voor het Koninklijk Paleis in Brussel. In totaal nemen 1.345 vrouwen en mannen aan de optocht deel, niet enkel militairen maar ook werknemers van maatschappelijke organisaties. Naast de militairen, met 59 voertuigen van de landmacht, en 109 veteranen, zullen ook 70 jongeren meestappen in de parade.

De luchtmachtcomponent van het leger zal ook voorbij zoeven. 25 vliegtuigen, waaronder 10 F-16’s, zullen de toeschouwers trakteren op een luchtshow. En de Special Forces zullen een «verrassende» demonstratie geven aan de koning en het publiek, stipt minister Dedonder aan.

Niet alleen het leger in de spotlights

Naast die parade wordt een groot militair dorp opgezet in het Warandepark. Daar zullen 380 leden van Defensie aanwezig zijn om 30 voertuigen te demonstreren, waaronder drones en een onderscheppingsboot. De allerkleinsten kunnen een hindernissenparcours afleggen. Via die activiteiten wil het leger zichzelf in de kijker zetten. «De voorbije vier jaar hebben 10.000 vrouwen en mannen zich aangesloten bij het leger», zegt minister Dedonder. «Ik ben er trots op dat jongeren interesse tonen om het leger te versterken. We hebben een nieuwe wervingscampagne opgestart, en ik nodig iedereen die geïnteresseerd is uit om op de nationale feestdag een bezoekje te brengen aan het militaire dorp.»

Naast het leger willen de ministers ook andere beroepen die te maken hebben met openbare veiligheid in de schijnwerpers zetten. Zo zullen verschillende veiligheids-, reddings- en politiediensten meestappen voor het koninklijk paleis. En ook zij krijgen stands waar het publiek met hen kan kennismaken. «Op die manier krijgen de mensen een blik achter de schermen van de werking van de veiligheids- en hulpdiensten, de brandweer en de civiele bescherming», stelt minister Verlinden.

Een feestelijk evenement in het Jubelpark

Buiten de optocht vindt er voor het tweede jaar op rij ook een gratis evenement plaats in het Jubelpark, onder het motto ‘Happy Belgium!’. Om deze Nationale feestdag af te sluiten, meteen ook het tiende jubileum van Koning Filip I, geven verschillende Belgische artiesten vanaf 21 uur een concert, onder wie Ozark Henry, Daan, CAMILLE, Axelle Red, Mentissa, Hamza, RORI, Paul Michiels, Colt, Gustaph, Loïc Nottet en Amber Broos.

De avond in het Jubelpark wordt rond 23 uur afgesloten met een lasershow en uiteraard ook het traditionele vuurwerk.

Verkeersproblemen?

Je houdt er best rekening mee dat veel van de belangrijkste verkeersaders van de hoofdstad vrijdag afgesloten zijn. Het gaat daarbij onder meer om het Poelaertplein, het plein van de Grote Zavel, het Koningsplein en de Kunstberg, maar ook om de Jubelparktunnel en de Wettunnel. De politie raadt de bezoekers aan om niet met de auto naar de Nationale Feestdag te komen maar zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en andere vormen van zachte mobiliteit.

Wat dat openbare vervoer betreft, zal de MIVB trouwens verschillende lijnen versterken. De metro zal tot later ’s avonds rijden, net zoals de tramlijnen 3, 4, 7, 9, 19, 25 en 81, met de laatste ritten rond 1 uur ’s nachts. De Noctis zal uitzonderlijk al vanaf donderdagavond rijden voor het Nationale Bal, dat plaatsvindt op het Vossenplein.

Welke musea zijn gratis?

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Koning Filip op de troon kun je op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juli gratis gaan kijken naar de permanente collecties van de federale musea.

Concreet gaat het om de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (het Magritte Museum, het Fin-de-Sièclemuseum, het Oldmastersmuseum, het Wiertz Museum en het Meunier Museum), de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (het Museum Kunst en Geschiedenis, het Instrumentenmuseum en de Hallepoort), het Museum voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (of AfricaMuseum) en het KBR (de nationale wetenschappelijke bibliotheek).

