NASA: «vier manen van Uranus hebben mogelijk diepe oceanen»

Op vier manen van de planeet Uranus is mogelijk water te vinden. Onder het oppervlak, een dikke korst ijs, zitten waarschijnlijk oceanen die kilometers diep zijn. Dat denkt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA na metingen.

Uranus, de zevende planeet van ons zonnestelsel, heeft zeker 27 manen. Op de vier grootste – Ariel, Umbriel, Titania en Oberon – zou er water zijn. Ze zijn er groot en warm genoeg voor en kunnen de warmte waarschijnlijk ook vasthouden om bevriezen van het water te voorkomen. Een vijfde maan, Miranda, heeft mogelijk ooit water gehad, maar zou dat zijn kwijtgeraakt.

