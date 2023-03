Nasa onthult ruimtepak voor eerste vrouw op de maan

NASA presenteert het prototype van het ruimtepak dat zal worden gedragen door de eerste vrouw die naar de maan gaat.

De Artemis III-missie zal in 2025 koers zetten richting de maan. Aan boord van deze missie bevindt zich de eerste vrouw ooit die voet zal zetten op de maan. Daar hoort een passend ruimtepak bij natuurlijk. Dit pak is voor de eerste keer voorgesteld door NASA en is onder ontwikkeling door het bedrijf Axiom Space.

Zuidpool

Anders dan de vorige keren gaat de expeditie nu naar de zuidpool van de maan. «We gaan meer leren, er is daar ijs, en dus water», zegt associate administrator voor NASA Bob Cabana. «Water bestaat uit waterstof, wat kan dienen als brandstof, en zuurstof om te ademen. We gaan leren hoe we voor langere tijd op de maan kunnen functioneren en hoe we weg van de aarde kunnen werken. Dit alles is ter voorbereiding op de reis naar Mars.»

Reflectie

Voorlopig is het prototype nog zwart maar het uiteindelijke pak zal wit zijn. Dit is nodig om tegen de omstandigheden op de maan te kunnen. «Ruimtepakken moeten op een missie naar de maan wit zijn vanwege de manier waarop ze warmte reflecteren», legt Cabana uit. Iets anders dan wit beschermt de astronauten niet tegen de extreme temperaturen aan de lichte kant van de maan. De hitte loopt op tot 127 graden Celsius.

