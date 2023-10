Elon Musk wil op zijn socialemediaplatform X de strijd aanbinden met YouTube en LinkedIn op het gebied van videodiensten en personeelswerving. Ook wil Musk een persberichtendienst met de naam XWire oprichten. Musk kondigde dit aan tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de overname van het voormalige Twitter, precies een jaar geleden.

Voorlopig is nog niet duidelijk hoe de nieuwe diensten eruit zullen zien. In een interne memo aan het personeel van X kondigden Musk en X-topvrouw Linda Yaccarino een «decennium van innovatie in slechts twaalf maanden» aan. Yaccarino werd in mei aangenomen als topvrouw van X. Het was de eerste keer dat Musk en Yaccarino samen het hele bedrijf toespraken.

Musk, de rijkste man ter wereld, nam het toenmalige Twitter over voor 44 miljard dollar. Hij ontsloeg snel de meeste leidinggevenden van het platform en stuurde ook het merendeel van het personeel de laan uit. Veel grote adverteerders lieten het platform daarna links liggen.

Terwijl Yaccarino de afgelopen maanden probeerde de relaties met adverteerders te herstellen, houdt Musk zich vooral bezig met nieuwe diensten die hij op X wil gaan aanbieden. Met zijn dienst XWire wil hij vooral de concurrentie aangaan met het in Chicago gevestigde PR Newswire, dat voor bedrijven persberichten wereldwijd verspreidt.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/geek/musk-wil-strijd-aanbinden-met-youtube-en-linkedin