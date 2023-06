‘Mooiste vrouw van Nederland’ poseert in doorzichtige lingerie: «Alsof het al niet warm genoeg is…» (foto)

Romy Monteiro mag zich sinds kort de ‘mooiste vrouw van Nederland’ noemen. De actrice en zangeres deelde enkele foto’s uit een recente fotoshoot op Instagram, waar haar volgers de superlatieven niet sparen.

Vorige week werd Romy Monteiro door het Nederlandse tijdschrift FHM uitgeroepen tot ‘mooiste vrouw van Nederland’. «Hartstikke leuk en een ontzettende eer», reageerde ze op haar overwinning. «Dat had de zeventienjarige Romy nooit gedacht, haha. Ik vind het ook extra waardevol dat dit niet alleen door lezers, maar ook door een vrouwelijke jury is gekozen. Dat zijn niet de minste vrouwen», aldus Romy.

Doorschijnende lingerie

De 30-jarige actrice en zangeres, die vooral bekend werd door haar hoofdrol in de Nederlandse musical ‘The Bodyguard’ en haar rol in ‘Goede tijden, slechte tijden’, kreeg zoals de traditie dat wil een professionele fotoshoot cadeau en deelde enkele ongebruikte beelden op Instagram. «Foto’s die het blad niet gehaald hebben maar wij te mooi vonden niet te delen», knipoogt ze bij de kiekjes waarop ze in doorschijnende lingerie te zien is.

Complimenten

Het levert haar erg veel bewondering op van haar volgers. «Prachtige onweerstaanbaar mooie vrouw», «Wat een schoonheid ben je toch», «Alsof het al niet warm genoeg is…», «Ik hou het niet meer uit hier», en «Wauw, wat een mooie foto’s», is de algemene teneur in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.









