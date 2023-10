Moeder waarschuwt na tragisch overlijden van 7-jarige dochter door ballon: «Ik wist niet dat dit zo gevaarlijk was»

Een 7-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Tennessee is recent overleden door te spelen met de ballonnen die ze kreeg voor haar verjaardag. Nu wil haar moeder andere ouders waarschuwen voor dat soort ballonnen.

Channa Kelly had voor de verjaardag van haar dochter Alexandra een hoop ballonnen gekocht, waaronder een grote heliumballon uit folie met een diameter van 94 centimeter. De ballon had de vorm van het cijfer zeven. Daarnaast kocht ze ook ballonnen uit latex.

Niet bewust van risico

«Als ouder was ik me altijd al bewust van het verstikkingsgevaar van latex ballonnen, maar nooit had ik me kunnen voorstellen dat hetzelfde risico bestond bij die grote helium ballon», schrijft Kelly op Facebook. Op 1 oktober liet ze alle latex ballonnen knappen, samen met haar dochter. Ze liet ook de helium ballon uit folie ontploffen. Een beetje later viel Kelly heel even in slaap, «me niet bewust van de gevaren van dit soort ballonnen.»

«Ik had nooit gedacht dat deze ballon over haar hoofd zou passen», schrijft Kelly. Toen ze wakker werd vond ze haar dochter evenwel op de grond, met de folieballon rond haar hoofd. Ze probeerde haar dochter nog te reanimeren, maar toen de hulpdiensten aankwamen, konden ook zij Alexandra niet redden. Volgens Kelly is het niet duidelijk of ze overleed aan heliumvergiftiging of verstikking. Pas over een halfjaar zou Kelly meer duidelijkheid krijgen.

Facebook channa.kelly.5-pfbid02XDWZ4XjGbNXMXrZQeUPdyeuPSfZ1M4BwfSgKSuyG1cLWdW1VLAakqNtz7dQdAWMAl

Waarschuwing

«Op zondag 1 oktober stortte mijn wereld in omdat ik me niet bewust was van het risico van dit soort ballonnen. Ik hoop dat ik via dit verhaal andere ouders bewust kan maken van het gevaar van niet alleen latex ballonnen, maar ook heliumballonnen uit folie.»

Lees ook

oeps-franse-vrouw-zit-3-weken-onterecht-vast-tunis-plaats-van-belgische-vrouw



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/moeder-waarschuwt-na-tragisch-overlijden-van-7-jarige-dochter-door-ballon-ik-wist-niet-dat-dit-zo