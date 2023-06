Model houdt van halfnaakt zonnen: «Als mensen naar me staren, hoop ik dat ze leuk vinden wat ze zien»

Een Schots OnlyFans-model vindt het fijn om zonder bovenstukje te zonnebaden op het strand, maar merkt dat niet iedereen dat apprecieert. Toch trekt ze zich niets aan van mensen die haar daar scheef voor bekijken.

Nova Jewels trekt regelmatig naar het strand om er een kleurtje op te doen. Het liefst doet het 26-jarige model uit de Schotse stad Dundee dat topless zodat ook haar boezem blootgesteld wordt aan het zonlicht. Niet zelden krijgt ze te maken met haters die haar daarvoor bekritiseren, al laat ze dat niet aan haar hart komen. Integendeel. «Ik ben net terug van Lanzarote en de helft van de tijd lag ik topless te zonnen. Het kan me niet schelen of mensen daar een probleem mee hebben en ik let er niet eens op of ze kijken. Meestal zit ik toch in mijn eigen wereldje. En als ze naar me staren, hoop ik dat ze leuk vinden wat ze zien», vertelt ze in The Sun.

Geen onenightstands

De roodharige dame deelt regelmatig expliciete beelden op OnlyFans. Ze betreurt dat mensen haar daarom in een hokje plaatsen. «Iedereen denkt dat als je op OnlyFans zit, je een bepaald soort vrouw bent. Maar de waarheid is dat ik niet date en dus geen seks heb. Ik doe niet aan onenightstands en ik heb geen tijd voor een relatie. Niemand gelooft me als ik zeg dat ik een single sekswerker ben. Dat komt gewoon omdat ze in stereotypes geloven. Ik vind het grappig dat mensen zo’n verkeerde indruk van me hebben», besluit ze.









