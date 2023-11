Mobiel stalkingsalarm nu ook in Halle-Vilvoorde ingevoerd

Slachtoffers van levensbedreigende stalking kunnen nu ook in Halle-Vilvoorde een mobiel stalkingalarm krijgen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde donderdag. Het mobiel stalkingalarm is een kleine knop die verbonden is met de 112-applicatie op de smartphone van het slachtoffer, en waarmee dat slachtoffer snel de hulpdiensten kan verwittigen als het zich bedreigd voelt. «De eerste twee stalkingalarmen zijn alvast onlangs toegekend», zegt procureur des Konings Carol Vercarre.

«Stalking kan heel letterlijk levens verwoesten», klinkt het bij het parket. «Jaarlijks registreert de politie gemiddeld 22.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners. Daders versturen ontelbare berichten, staan aan de schoolpoort, betreden ongevraagd de woning of sturen cadeautjes. Mentale terreur, maar steeds meer wordt er ook fysiek geweld gebruikt.»

Om stalking in een intrafamiliale context efficiënter aan te pakken, besliste Justitie om een nieuwe beveiligingsmaatregel in te voeren: het mobiel stalkingalarm. Na een succesvol pilootproject in de Gentse politiezone in 2019, is het alarm in samenwerking met het openbaar ministerie in 2022 uitgerold in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Eerder dit jaar volgden Antwerpen, Brussel, Limburg en nu ook Vlaams-Brabant.

Knop past in broekzak

«Het alarm zelf is een fysieke knop die verbonden is met de 112-applicatie op de smartphone van het slachtoffer», gaat het parket verder. «De knop is zo klein dat hij makkelijk past in een broekzak of handtas en niet zichtbaar is voor de dader. Als het slachtoffer zich bedreigd voelt, kan het de knop indrukken zonder dat de dader dit merkt. De noodcentrale van de politie wordt onmiddellijk gealarmeerd, ziet waar het slachtoffer is en stuurt politie en hulpdiensten snel ter plaatse.»

De alarmknop kan door de procureur des Konings worden toegekend aan slachtoffers van stalking bij wie er kans bestaat dat de feiten levensbedreigend worden. Slachtoffers kunnen bij hun lokale politiezone ook zelf een aanvraag indienen voor een alarmknop.

