De Taiwanese miljardair Pierre Chen gaat 25.000 flessen uit zijn wijnkelder veilen. De waarde wordt geschat op 50 miljoen dollar, wat het een van de grootste wijnveilingen van de voorbije jaren maakt.

Chen is oprichter van elektronicabedrijf Yageo, dat wereldwijd 40.000 mensen tewerkstelt. Hij is vooral bekend voor zijn kunstcollectie, en eigenaar van verscheidene werken van onder meer Picasso en Francis Bacon.

Maar de man is dus ook een wijnliefhebber. Zijn kelder is intussen zo uitgebreid dat hij een selectie ervan laat verkopen door veilinghuis Sotheby’s. Dat gebeurt in vijf veilingen de komende twaalf maanden. De eerste veiling vindt in november in Hongkong plaats.

Maar een fractie

De 25.000 flessen die onder de hamer gaan, vormen maar een fractie van de wijncollectie van Chen. De waarde wordt geschat op 50 miljoen dollar. Indien dat bedrag wordt gehaald, wordt het een van de grootste wijnveilingen door een particulier van de voorbije jaren.

Vooral champagnes en bourgognewijnen zijn te koop. Voor de kenners: onder meer enkele flessen Romanée-Conti La Tâche worden geveild. Het gaat om twee methusalemflessen van 6 liter uit 1985 , met een geschatte waarde van 120.000 à 190.000 dollar per stuk.

Lees ook

oeps-ruim-50-stukken-van-collectie-balmain-gestolen-tien-dagen-voor-modedefile-p



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/miljardair-verkoopt-zijn-wijnen-voor-zo-veel-miljoen