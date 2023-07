Migranten verrassendgered middenin woestijn

De Libische grenswacht heeft tientallen migranten gered in een woestijngebied aan de grens met Tunesië. Volgens de grenswacht lieten de Tunesische autoriteiten de migranten daar achter zonder water, eten of een dak boven hun hoofd. Dat stelde een team van het Franse persagentschap AFP zondag vast.

De journalisten konden enkele groepen van jongemannen en enkele vrouwen fotograferen en filmen. Ze waren zichtbaar vermoeid en dorstig, zaten of lagen op het zand, en schuilden onder struiken, bij temperaturen van meer dan 40 graden.

De migranten dwaalden rond in een onbewoond gebied, in de buurt van Al’Assah, ongeveer 150 kilometer ten zuidwesten van Tripoli en een vijftiental kilometer van de grens met Tunesië.

«Zeker tachtig gered»

De Libische grenswacht gaf hen water en bracht vervolgens eerst vrouwen en kinderen, waaronder baby’s, naar een opvanglocatie. Volgens het team van AFP zijn er zeker tachtig migranten gered.

«Ziet u ze? Het is verschrikkelijk! Ze wijzen hen uit Tunesië uit naar Libië», zei een officier in een video die op Facebook geplaatst werd door een Libische brigade die patrouilles uitvoert aan de grens. «We hebben een andere groep met kinderen en vrouwen aangetroffen», zei de officier ook, terwijl hij naar de Tunesische grens enkele honderden meters verderop wees.

«Zonder u waren we omgekomen»

«We leefden in Tunis, daarna in Zarzis (in het oosten). De Tunesische politie heeft ons uitgewezen naar Libië», zei een man die zaterdag aangetroffen werd in het Engels op de beelden van de grenswacht. «Zonder u waren we omgekomen in de woestijn», zei hij ook, waarna hij aangaf dat hij naar Tunesië zou terugkeren, waar zijn vrouw en kinderen zich nog bevinden.

Na ongeregeldheden op 3 juli die het leven kostten aan een Tunesiër, werden honderden Afrikaanse migranten verjaagd uit Sfax, de op een na grootste stad van Tunesië, en het belangrijkste vertrekpunt voor clandestiene migratie naar Europa. Volgens ngo’s bracht de Tunesische politie hen weg en liet ze hen achter in onherbergzame gebieden in de buurt van Libië of Algerije.

Tunesische ngo’s zeggen dat 100 à 150 van hen zich vrijdag nog bevonden in woestijngebied op de grens tussen Libië en Tunesie, zonder enige hulp. De dagen ervoor verschafte de Tunesische Rode Halve Maan meer dan 600 migranten onderdak. Zij waren na 3 juli achtergelaten in de buurt van Ras Jedir, 40 kilometer ten noorden van Al’Assah.

Lees ook

russen-melden-dodelijk-noodgeval-op-krimbrug-oekraiense-geheime-dienst-en-marine



Alles wat je echt wilt weten op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/migranten-verrassendgered-middenin-woestijn