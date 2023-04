Metrobestuurder die vrouw overreed in Parijs beschuldigd van onvrijwillige doodslag

Een metrobestuurder in Parijs is in beschuldiging gesteld van onvrijwillige doodslag nadat een vrouw op 22 april onder het treinstel terecht was gekomen. Ze kwam net daarvoor met haar jas vast te zitten tussen de deuren van een metrostel.

Naast de beschuldiging, vraagt het parket ook dat de man een rijverbod krijgt. Op de beschuldiging onvrijwillige doodslag staat in Frankrijk een straf tot vijf jaar cel, volgens de wet op het transport. De chauffeur werkt al 15 jaar voor de RATP, de publieke transportmaatschappij in Parijs, en werd donderdag aangehouden.

Een vrouw overleed vorige week zaterdag op het Parijse station Bel-Air, toen ze werd aangereden door een trein terwijl haar jas vastzat tussen de automatische deuren. Er werd een onderzoek geopend en toevertrouwd aan het politiebureau van het 12de arrondissement van Parijs.

Verder onderzoek

Volgens het parket zou de metrobestuurder niet onder invloed van drugs of alcohol geweest zijn op het moment van het ongeval. «Het vervolg van het onderzoek zal gericht zijn op het analyseren van alle omstandigheden die hebben geleid tot de dood van de reiziger», voegde het openbaar ministerie eraan toe.

Enkele dagen later werden en dakloze man en vrouw aangereden door een metro, eveneens in Parijs. Beiden overleefden de klap niet. Na deze tragedies verzekerde de RATP dat het de preventiecampagnes «verder zou versterken».

Lees ook

vrouw-dood-nadat-jas-klem-blijft-zitten-deur-van-parijse-metro-familie-heeft-all



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/metrobestuurder-die-vrouw-overreed-parijs-beschuldigd-van-onvrijwillige-doodslag