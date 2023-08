Mensen in San Francisco vrijen in zelfrijdende taxi’s: «Niemand die ons dat verbiedt»

Nu autonome voertuigen steeds populairder worden in San Francisco, voelen sommige passagiers geen remmingen meer – vooral als er geen chauffeur meer in de auto zit, en ze zonder pottenkijkers hun gang kunnen gaan op de achterbank.

De nieuwssite The San Francisco Standard heeft met vier passagiers gesproken die zeiden dat ze gevreeën, gekust of geflikflooid hebben in een zelfrijdende taxi in San Francisco. De site publiceerde vorige week het verhaal van Megan (een schuilnaam omwille van privacyredenen), een vrouw van in de 20 die haar eerste ritje met een zelfrijdende taxi maakte tijdens een recent nachtelijk uitstapje. Het was ook de eerste keer dat ze seks had in een voertuig zonder bestuurder. «We stapten in en kusten meteen», zei Megan, die enkel een badjas droeg. «Van het een kwam het ander, en hij verwende me. Ik had zoiets van: ‘Ik heb geen ondergoed aan, en ik ben klaar om te gaan in deze kimono.’ En ik droeg zijn slippers die vijf maten te groot waren.»

Onduidelijke regels

De man in dit verhaal is een dertiger. Volgens zijn eigen schattingen heeft hij minstens zes afzonderlijke seksuele handelingen verricht in de zelfrijdende taxi’s, variërend van kussen tot onstuimige seks. «Er is niemand die je zegt: ‘Dat mag je niet doen’», zegt hij lachend. «Er komt een punt waarop je je meer en meer op je gemak voelt, en als je met iemand samen bent, zoals een serieuzere partner, kan het dan escaleren naar andere activiteiten. (…) Het is ook leuk om te beseffen dat dit de eerste plek in het land is waar je dat kunt doen, in de eerste autonome voertuigen die bestaan.»

Natuurlijk is alles wat er in de auto gebeurt grotendeels zichtbaar voor omstanders, die in de taxi kunnen gluren. «Ik herinner me dat een andere chauffeur bij ons naar binnen keek toen we bezig waren, en begreep wat er gebeurde. Hij glimlachte», aldus de man.

De regels en voorschriften rondom autonome taxi’s zijn onduidelijk, vooral omdat de industrie zo nieuw is. Wat de vrijende stelletjes wellicht niet weten, is dat de zelfrijdende voertuigen uitgerust zijn met camera’s – die zowel binnen als buiten in de gaten houden. «We filmen in de auto voor extra veiligheid en ondersteuning», zegt het robottaxibedrijf Cruise op zijn website. «Als er iets is gebeurd tijdens je rit, kunnen we de opname bekijken om het incident beter te begrijpen.»

