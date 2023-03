Opvallend tafereel in San Diego, waar een meisje zand en stenen gooide naar een zeeleeuw die op het strand lag te rusten. Haar moeder stond erbij en keek ernaar, wat voor heel wat gefronste wenkbrauwen zorgt.

Het ‘incident’ speelde zich onlangs af op het strand van San Diego. Een zeeleeuw lag daar op het zand te genieten van de zon. Dat doen ze wel vaker om hun lichaamstemperatuur te handhaven. Een meisje stond op zo’n twee meter afstand van het dier en probeerde zijn aandacht te trekken door zand en stenen naar hem te gooien. Na de derde keer was het voor de strandwacht – en de zeeleeuw – welletjes geweest. «Klein meisje in het paars: je mag nu wel voortgaan, dankjewel», klonk het.

Boos op moeder

De beelden werden gedeeld op TikTok, waar ze inmiddels al meer dan 3 miljoen keer bekeken werden. Het is niet zozeer de actie van het meisje dan wel het feit dat haar moeder het liet gebeuren dat kwaad bloed zet bij de kijkers. «Haar moeder had haar moeten duidelijk maken dat ze dat niet mocht doen», «De moeder van het meisje is zo onrespectvol», «En de moeder lijkt dan nog gechoqueerd te zijn ook…», en «Ik word hier zo boos van! Waarom komen mensen ook zo dicht bij hem?! Dieren kunnen in het wild heel onvoorspelbaar zijn, dus is het niet slim om je kind zo dicht te laten komen», klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wtf/meisje-gooit-stenen-naar-zeeleeuw-maar-vooral-haar-moeder-ligt-onder-vuur-ik-word-hier-zo-boos-van-video