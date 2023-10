Meer dan de helft van de Vlamingen (53%) geeft aan de herkomst van hun groenten en fruit niet te kennen. Dat blijkt uit een bevraging van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, online afgelegd bij 1.000 Vlamingen. Om het bewustzijn en de kennis over de herkomst van groenten en fruit te vergroten lanceert VLAM een nieuwe campagne.

Met de ’Is het van bij ons-check’ wil VLAM consumenten aanzetten om verpakkingen te bekijken en bewust voor binnenlandse groenten en fruit te kiezen. Slechts vier op de tien ondervraagden vindt het makkelijk om lokale groenten en fruit te herkennen in de winkel. Zo denkt de helft van hen onterecht dat Pink Lady en Granny Smith binnenlandse appels zijn. De campagne wil Vlamingen ook stimuleren om groenten te eten buiten de hoofdmaaltijd.

Gewoontedieren

Ondanks de werkpunten beschouwt een meerderheid van de Vlamingen verse groenten en fruit als een cruciaal onderdeel van de dagelijkse kost, stelt VLAM. «Maar het is in de winkel vaak lastig om de afkomst van groenten en fruit te vinden. Als drukke gewoontedieren nemen we niet de tijd om op speurtocht te gaan op verpakkingen», zegt VLAM-woordvoerder Liliane Driesen. «Onze boodschap is daarom: heb je fruit of groenten vast, kijk dan toch even op de verpakking naar de oorsprong van je product. Dat doen we niet met een betuttelende campagne maar met een ludieke tv-spot.»

Vorig jaar aten Vlamingen gemiddeld 36 kilogram groenten en 41 kilogram fruit per persoon. Groenten worden het vaakst gegeten tijdens de hoofdmaaltijd. Iets minder dan de helft van de Vlamingen geeft aan een paar keer per week groenten te eten bij de lunch, slechts 14% doet dat ook bij het ontbijt.

Lees ook

3-misvattingen-over-gezonde-voeding-ontkracht



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/food/meer-dan-helft-vlamingen-weet-niet-waar-hun-groenten-en-fruit-vandaan-komen