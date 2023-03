Marthe van K3 over kinderwens: «Ik weet niet of Studio 100 zo blij zal zijn…»

Nu kersverse mama Hanne K3 weer heeft vervoegd, zijn alle ogen op Marthe gericht. In een interview antwoordt ze op de vraag of het bij haar ook al kriebelt…

In november werd Hanne Verbruggen voor het eerst mama. Daardoor verdween ze een tijdje van het K3-toneel, maar intussen is ze alweer terug. «Met Diede was het heel fijn, zij heeft dat supergoed gedaan. Maar dat is toch niet hetzelfde als met Hanne. Wij drie, dat voelt juist aan», reageert haar collega Marthe daarop in Story.

Verandering

In hetzelfde interview krijgt Marthe de vraag of zij weleens de volgende zou kunnen zijn. «Ik vind het al een heel grote verandering nu Hanne mama is geworden, dus ik wil eerst zien hoe dat loopt. Vooral agendamatig. Ik weet ook niet of Studio 100 zo blij zal zijn als er nu ineens nog een baby zou komen», lacht ze.

Speculaties

De 26-jarige zangeres, die vorig jaar in alle stilte getrouwd is, zaaide rond de feestdagen heel wat verwarring toen ze een foto deelde waarop ze een champagneglas met water erin vasthad. «Ik drink al jaren geen alcohol, maar veel mensen wisten dat niet blijkbaar. Achteraf heb ik dan wel een foto gepost met champagne erin, want overal waar ik kwam, begonnen mensen naar mijn buik te staren of op restaurant werd er zelfs gekeken of ik mijn steak saignant bestelde of niet», besluit ze.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/marthe-van-k3-over-kinderwens-ik-weet-niet-studio-100-zo-blij-zal-zijn