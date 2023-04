Mannen willen vlees niet laten vallen omdat het hun mannelijkheid bedreigt

Terwijl de wereld steeds meer overschakelt op vegetarische en veganistische diëten, heeft één groep het moeilijk om over te schakelen: mannen. Mannen eten over het algemeen meer vlees dan vrouwen en hebben meer weerstand om dit te veranderen, dus waarom zitten zij zo vastgeroest?

Het antwoord zou, zoals zoveel dingen, wel eens kunnen liggen in ouderwetse toxische mannelijkheid, zo blijkt uit een recente studie. Onderzoekers van de Australian National University suggereren dat mannen zich verzetten tegen de overstap naar vleesvrij eten omdat ze zich door het eten van vlees “mannelijker” voelen, terwijl het niet eten van vlees hun mannelijkheid bedreigt.

Mannelijkheid

In het onderzoek werd een grote groep van 4.897 Australiërs onderzocht aan de hand van een online enquête, waarbij werd gekeken naar hun houding ten opzichte van vleesconsumptie en hun zelfgekozen geslacht. Ze peilden in welke mate mannen zich mannelijk en vrouwen zich vrouwelijk voelden, en voerden vervolgens een analyse uit om na te gaan of dit een factor was in hun houding tegenover vlees.

Zij vonden dat mannen die zich als mannelijker identificeerden, minder geneigd waren te overwegen hun vleesconsumptie te verminderen en dat zij vlees eerder als “noodzakelijk” beschouwden. Voor beide geslachten geldt dat mensen met meer gendertypische zelfbeoordelingen vlees eerder als “lekker” en “natuurlijk” beoordeelden, wat suggereert dat deze gevoelens een rol zouden kunnen spelen bij de vraag of zij veganisme of vegetarisme zouden overwegen.

Twee richtingen

De bevindingen ondersteunen eerder onderzoek dat je door gewoon man te zijn minder geneigd bent om te proberen te stoppen met vlees, maar het onderschrijven van typische ideeën over mannelijkheid zou het verschil kunnen verklaren. Interessant is dat vrouwen die zichzelf als vrouwelijker inschatten ook meer geneigd zijn vlees te eten.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/mannen-willen-vlees-niet-laten-vallen-omdat-het-hun-mannelijkheid-bedreigt