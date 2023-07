«Mannelijke» gorilla verbaast personeel dierentuin door te bevallen

Een gorilla in Ohio heeft zojuist een grootse onthulling gedaan waar dierentuinmedewerkers versteld van stonden, toen Sully het ‘mannetje’ beviel van een meisje. De geboorte werd, begrijpelijkerwijs, niet verwacht van de gorilla die verondersteld werd mannelijke voortplantingsorganen te hebben. Maar Sully zorgt zo wel voor een verrassende overwinning voor een ernstig bedreigde diersoort.

Voordat we verder gaan met die magische baby, vragen we ons af hoe het komt dat niemand wist dat Sully een vrouwtje was?

«Geen prominente geslachtsorganen»

«Het is moeilijk om het geslacht van jonge gorilla’s te bepalen», zegt de Columbus Zoo and Aquarium, waar Sully woont, in een persbericht. «Tot ongeveer de leeftijd van 8 jaar zijn mannetjes en vrouwtjes ongeveer even groot en hebben ze geen prominente geslachtsorganen.»

«Naarmate gorilla’s ouder worden, worden ze seksueel dimorf, wat betekent dat mannetjes en vrouwtjes er heel anders uitzien. De mannetjes ontwikkelen hun karakteristieke grote omvang, zilveren rug en grote hoofdknobbels (sagittale kuiven genoemd) echter pas op 12-jarige leeftijd of later.»

Sully is sinds 2019 met haar moeder en medetroepgenoten in de Columbus Zoo and Aquarium . Ze is acht jaar oud, wat haar oud genoeg maakt om zich voort te planten, maar nog iets te jong om duidelijke tekenen van haar geslacht te laten zien.

Geen uiterlijke kenmerken

Om het nog verwarrender te maken, vertonen gorilla’s geen uiterlijke tekenen van zwangerschap zoals mensen dat doen. Dit komt omdat babygorilla’s van nature veel kleiner zijn dan babymensen en mooi passen in de toch al grote buik van gorilla’s.

«Het Dian Fossey International Gorilla Fund, dat gorilla’s beschermt in hun geboortegrond, zegt dat de gorillatrackers altijd blij verrast zijn als ze een pasgeborene zien, omdat ze op geen enkele manier kunnen zien dat er een baby onderweg is», aldus de dierentuin van Columbus.

Een zwangerschap is dus al een verrassing op zich, gooi daar een geslacht-van-de-ouder onthulling bij en je hebt een goocheltruc waar Houdini van kan leren. De bevalling lijkt zonder problemen te zijn verlopen en de dierenverzorgers vermoedden niets totdat ze het «mannetje» donderdagochtend vroeg haar nieuwe baby zagen vasthouden.

Belangrijk voor behoud diersoort

«We zijn erg blij met de nieuwe geboorte van deze ernstig bedreigde diersoort», zeggen de verzorgers. «Als de 34e gorilla die hier geboren is sinds 1956, is ze een belangrijk onderdeel van ons werk om deze prachtige dieren te behouden.»

