Måneskin-bassiste daagt Instagram uit met halfnaakte selfie: «Oeps, ze doet het opnieuw!» (foto)

Victoria De Angelis durft weleens iets gewaagder uit de hoek te komen op Instagram en ook vandaag is dat niet anders.

Twee jaar geleden won de Italiaanse rockband Måneskin het 65ste Eurovisiesongfestival. Bassiste van dienst was toen en is nu nog steeds Victoria De Angelis. De 22-jarige brunette schuwt de controverse op Instagram niet als het gaat over gedurfde outfits, of gewoon géén outfits. Vandaag deelde ze een kiekje waarop ze halfnaakt poseert voor de spiegel.

Sterretjes

Zwarte sterretjes zorgen voor de nodige censuur, maar toch blijft het de vraag of Instagram hiermee akkoord gaat. «Oeps, ze doet het opnieuw», «Benieuwd hoe lang dit op Instagram blijft staan», en «Het begint wel iets te vulgair te worden», klinkt het kritisch in de reacties. De meerderheid van haar volgers reageert echter overenthousiast. «Ik zie sterretjes», «Hoe kan iemand zo knap zijn?!», en «Perfectie!», lezen we ook.





