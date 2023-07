Man vindt meer dan 700 gouden munten uit tijd van Amerikaanse Burgeroorlog: «Waanzinnig!» (video)

Een man heeft in de Amerikaanse staat Kentucky de jackpot gewonnen: hij groef 700 gouden munten op uit de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) in een maïsveld, zo bericht The New York Times. De totale waarde van de schat zou meer dan één miljoen dollar kunnen bedragen.

De vondst bevestigt de legendes en mythes die de ronde deden in de regio over een verloren goudschat uit de tijd van de Burgeroorlog. Amerikaanse schatzoekers speuren al meer dan 150 jaar naar de gouden munten, maar aan die zoektocht komt nu dus een einde.

De ontdekking, die door muntverkopers de ‘Great Kentucky Hoard’ wordt genoemd, werd gedaan op een boerderij door een man die anoniem wil blijven. In een video die op 9 juni op YouTube is geplaatst is de man te zien terwijl hij verwoed de hopen met vuil aangekoekte munten telt. «Dit is het meest waanzinnige ooit», klinkt het, terwijl hij munten aanduidt die later door de Numismatic Guaranty Company werden gecertificeerd als echte gouden munten van 1, 10 en 20 dollar die voor en tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werden geslagen.

Liberty double eagles

GovMint.com, een muntenhandelaar die de munten nu verkoopt, schat een enkele gouden dollar uit de collectie op ongeveer duizend dollar. Eén type munt in de collectie trok speciale aandacht van muntverzamelaars: gouden ‘Liberty double eagles’, geslagen in 1863, die vandaag de dag gewaardeerd worden op een paar duizend dollar tot 381.875 dollar op een veiling, afhankelijk van de staat waarin ze verkeren en wanneer ze geslagen zijn.

Aangezien GovMint.com verschillende double eagles in de schat verkoopt voor meer dan 100.000 dollar, zou de totale waarde van de schat meer dan één miljoen dollar kunnen bedragen.

Burgeroorlog

De begraven schat bevatte verschillende munten geslagen in 1862 en 1863, toen Kentucky het strijdtoneel was van hevige gevechten tussen de Verenigde Staten en de Confederatie. De regering van Kentucky had de staat aanvankelijk neutraal verklaard in de Burgeroorlog, maar liet dat beleid varen en koos de kant van de Unie nadat de Confederatie in september 1861 het westen van Kentucky was binnengevallen. De staat was politiek verdeeld en inwoners van Kentucky vochten aan beide kanten van het conflict.

Volgens de Numismatic Guaranty Company zijn de munten in die periode mogelijk begraven om ze te beschermen tegen een binnenvallend leger.





