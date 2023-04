Man gearresteerd nadat hij bad neemt bij neushoorns in zoo (video)

In de zoo van Auckland, in Nieuw-Zeeland, is woensdag een bezoeker aangehouden die een bad nam bij de neushoorns en antilopes. De man was over het hek gesprongen om een duikje in het water te nemen. Zo maakte het dierenpark bekend.

Op sociale media circuleren beelden van de man, al zwemmend in de vijver die deel uitmaakt van de site waar neushoorns en nyala’s, een antilopesoort, verblijven. «De neushoorns en nyala’s waren verrast door de inbraak, wat begrijpelijk is», zei de woordvoerder van de zoo.





Geen gewonden

De man bleef nog enkele minuten in het water voordat hij toch besloot om de gehoorzamen aan de oproepen van de bewakers en opnieuw naar het bezoekersgedeelte te keren. Hierna werd hij overgedragen aan de politie.

Kevin Buley, de directeur van het park, zegt erg «opgelucht» te zijn dat geen enkele bezoeker of dier gewond is geraakt. «We hopen dat de man de hulp en steun krijgt die hij klaarblijkelijk nodig heeft», aldus Buley.

