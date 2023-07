MAMMA MIA! Pizza’s in Italië duurder door stijgende olijfolieprijs

Wie deze zomer naar Italië op vakantie gaat, zal een hoger budget moeten voorzien voor restaurantbezoekjes. De prijs van olijfolie is in Italië de voorbije maanden immers zo hard gestegen dat de meeste pizzabakkers geen andere optie hebben dan de prijzen op te slaan. In vergelijking met de maand juni vorig jaar, is een pizza nu 14% duurder geworden.

Niet alleen olijfolie is gestegen in prijs, ook bloem, mozzarella, tomaten en elektriciteit zijn duurder geworden. Dat maakt dat de lokale pizzabakker geen andere keuze heeft dan de ambachtelijke pizza’s iets duurder te maken.

Droogte

Voor een pizza Napolitana gaat het om een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Olijfolieprijzen schoten bijna 27% omhoog, wat bijdroeg aan de sprong. Vermoedelijk ligt de droogte aan de basis van die prijsstijging. Daardoor was de olijfoogst immers magerder dan anders.

De totale inflatie in Italië bedroeg 6,7%. Dat is minder dan de stijging van 8,1% die in mei werd geregistreerd, waaruit blijkt dat de prijsdruk voor consumenten afneemt. De pizzakosten zijn ook vertraagd in vergelijking met een piekstijging van 30% in november.

