Maken seksspeeltjes ons onvruchtbaar?

Seksspeeltjes zijn niet meer weg te denken uit de slaapkamer. Een nieuwe Amerikaanse studie brengt die speeltjes evenwel in verband met gezondheidsrisico’s, zoals onvruchtbaarheid. Moeten we ons zorgen maken?

De Amerikaanse onderzoekers van Duke University onderzochten vier soorten seksspeeltjes: twee soorten vibrators (één voor penetratie, één zonder penetratie), kralen en een anaal speeltje. Daaruit bleek dat seksspeeltjes vaak ftalaten bevatten, hormoonverstorende chemicaliën die in hoge concentratie invloed hebben op onze lever, nieren, longen en voortplantingsorganen.

Ftalaten worden vaak gebruikt om kunststof, zoals gebruikt bij seksspeeltjes, soepel te maken. Bij een te hoge concentratie kan die stof een negatief effect hebben op onze gezondheid, stelt biochemicus Liesbeth Demuyser aan HLN. «Er zijn studies die tonen dat hoe meer men bepaalde ftalaten in sperma vindt, hoe lager de kwaliteit van de zaadcellen. De stof heeft ook effect op de ontwikkeling van prostaatkanker, borstkanker, diabetes en obesitas», legt ze uit.

Hoe gevaarlijk zijn seksspeeltjes?

Het is evenwel nog niet duidelijk of we seksspeeltjes moeten bannen. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk in welke mate volwassenen die stoffen absorberen wanneer ze seksspeeltjes gebruiken. Maar sommige ftalaten kunnen effectief toxisch zijn, zegt Demuyser. «Maar de concentratie is zo laag en bovendien gebruik je zo’n speeltje niet lang. Voor deze nadelige effecten hoef je dus niet bang te zijn.»

In Europa geldt er bovendien een strenge regelgeving rond de hoeveelheid ftalaten in producten. Demuyser stelt in HLN dat nog meer onderzoek nodig is naar de effecten van bepaalde stoffen in seksspeeltjes op ons lichaam. Daarbovenop geeft ze nog twee belangrijke tips: reinig je seksspeeltje geregeld en koop je seksspeeltjes op de Europese markt, waar de regelgeving rond ftalaten van kracht is. «Seksspeelgoed shoppen op AliExpress zou ik afraden.»

