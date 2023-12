Mag je naakt rondlopen in het bijzijn van je kinderen?

Het is een delicaat onderwerp dat zelden openlijk besproken wordt: naakt rondlopen binnen het gezin. Maar is het gepast om bloot te zijn in het bijzijn van je kinderen? Dit is wat experte Marie Géonet erover te zeggen heeft.

Ouders zijn vaak de eerste naakte volwassenen die een kind ziet, en volgens Marie Géonet, een psychologe gespecialiseerd in relatietherapie en seksuologie, is dit een onvermijdelijk aspect van het gezinsleven. Maar is het daadwerkelijk een goed idee om jezelf – letterlijk – bloot te stellen aan je kinderen?

Géonet stelt dat occasioneel je naakt vertonen geen reden is tot paniek. Het biedt kinderen juist de kans om de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen te leren herkennen. De houding die ouders aannemen ten opzichte van hun eigen lichaam – of ze nu comfortabel of juist preuts zijn – heeft invloed op hoe kinderen later over hun eigen lichaam denken. Een kind dat opgroeit in een omgeving waar een naakt lichaam taboe is, kan later meer moeite hebben met bloot.

Respecteer de grenzen van het kind

Wat is dan de beste aanpak voor ouders? Géonet adviseert om je instinct te volgen, de grenzen van je kinderen te respecteren en geleidelijk aan begrippen als schaamte en privacy in te voeren. Ze benadrukt dat je je kinderen begrippen als ‘toestemming’ en ‘beslissingsrecht over je eigen lichaam’ al vroeg moet aanleren. Dit is cruciaal om potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen.

Uiteindelijk fungeert het gezin volgens Géonet als een mini-laboratorium dat kinderen voorbereidt op toekomstige sociale interacties. Een evenwicht vinden tussen schaamtegevoel, het aanleren van grenzen en het normaliseren van lichamen is essentieel om een gezonde kijk op naaktheid te bevorderen. Elke ouder moet luisteren naar zichzelf en de behoeften en grenzen van hun kind respecteren om bij te dragen aan een gezonde en evenwichtige opvoeding.

