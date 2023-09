Londense agenten dragen geen wapen meer na aanklacht tegen collega

Een honderdtal gewapende agenten van de Londense politie heeft beslist om hun dienstwapen niet meer te dragen. Aanleiding is dat een collega eerder deze week werd aangeklaagd wegens doodslag op een zwarte jongeman.

De 24-jarige Chris Kaba werd in september 2022 geraakt door een kogel via de voorruit van de auto die hij bestuurde in een smalle straat in het zuiden van Londen. Hij werd achtervolgd door een politiewagen, een andere combi blokkeerde de straat. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis.

Volgens de politie werd de nummerplaat van het voertuig, dat niet van hem was, via detectiecamera’s gelinkt aan een incident met wapens van enkele dagen eerder. Uit onderzoek bleek nadien dat hij geen verdachte was. De agent die het schot loste, werd geschorst en is nu dus aangeklaagd.

Meerderheid is ongewapend

De meerderheid van de 34.000 Londense politieagenten is niet gewapend. Bij de agenten die wel een wapen dragen, zijn «velen ongerust» over de mogelijke gevolgen van de vervolging, aldus een woordvoerder van Scotland Yard.

Ze vrezen voor een «verandering in de manier waarop de beslissingen die zij nemen in de moeilijkste omstandigheden zullen worden beoordeeld», luidt het.

Een aantal agenten heeft besloten om voorlopig geen wapen meer te dragen om te kunnen «nadenken over hun positie». Volgens de Britse openbare omroep BBC zijn dat er intussen meer dan honderd.

