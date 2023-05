Listige loterijzwendel ter waarde van 20 miljoen dollar levert vader en zoon celstraf op

Een vader en zoon die in de Amerikaanse deelstaat Massachusetts de Amerikaanse fiscus voor miljoenen dollar opgelicht hebben via een lepe loterijzwendel, vliegen achter de tralies. Dat bericht CNN.

Een 63-jarige vader en diens 29-jarige zoon zijn afgelopen maandag in een federale rechtbank in Massachusetts veroordeeld tot respectievelijk vijf jaar en vijftig maanden achter tralies. Een andere zoon, die ook betrokken was bij het complot, pleitte vorig jaar schuldig aan samenzwering om de belastingdienst op te lichten en zal in juli worden veroordeeld.

Vader en zoon streken op illegale wijze meer dan 20 miljoen dollar aan loterijwinsten op. Bovendien logen ze daarover op hun belastingaangiften, waardoor ze meer dan 6 miljoen dollar aan federale belastingen konden ontwijken. Zo lichtten ze over een periode van ruim tien jaar de Massachusetts State Lottery Commission en de fiscus op.

De twee werden ook veroordeeld tot het betalen van meer dan 6 miljoen dollar aan restitutie. Hun illegale winsten werden verbeurdverklaard. In december werden ze al veroordeeld voor samenzwering om de belastingdienst op te lichten, samenzwering om geld wit te wassen en het indienen van een valse belastingaangifte. De twee mannen zullen vermoedelijk in beroep gaan tegen de veroordeeling.

Hoe zat de zwendel in elkaar?

De mannen hadden een leep trucje uitgedokterd dat bekendstaat als de ‘tienprocentregeling’. Ze werken met een netwerk van personen, onder wie supermarktwerknemers, om winnende loten over te kopen van de rechtmatige eigenaars.

In sommige Amerikaanse staten, zoals Massachusetts, is de staatsloterij immers verplicht om achterstallige belastingen en onbetaalde alimentatie af te trekken van de loterijwinst vóór uitbetaling van het prijzengeld. Om identificatie door de fiscus (en dus belasting) te omzeilen, verkopen sommige lottowinnaars hun winnend ticketje daarom liever door. Tegen een korting weliswaar: het oplichtersduo in kwestie betaalde slechts «80 à 90 procent» van het prijzengeld in cash uit aan de rechtmatige lottowinnaar. Voor elke winnend lottobiljet dat ze overkochten, streken ze dus 10 à 20 procent van het winnende prijzengeld op. In ruil bleven de échte lottowinnaars anoniem voor de fiscus, want het oplichtersduo streek de lottowinsten op bij de staatsloterij.

Volgens de aanklagers zouden de vader en zoon op die manier meer dan 14.000 winnen lottotickets hebben geclaimd, voor in totaal meer dan 20 miljoen dollar.

De aanklagers zeggen dat de verdachten nog meer profiteerden van het systeem door «hun lottowinsten op te geven bij hun belastingaangifte en gelijkwaardige valse gokverliezen te claimen als compensatie, waardoor ze federale inkomstenbelasting ontweken en frauduleuze belastingteruggaven ontvingen». In de VS zijn gokverliezen fiscaal aftrekbaar tot het bedrag van de gokwinsten.

«Ik heb gewoon geluk»

De breinen achter de zwendel kwamen jarenlang weg met de belastingfraude door te liegen tegen hun boekhouders, aldus de aanklagers. Toen de boekhouder van de vader vroeg hoe het kwam dat hij zo vaak op de lotto speelde en maar bleef winnen, luidde zijn antwoord: «Ik heb gewoon geluk.» De man werd in 2019 de grootste lottowinnaar van de staat Massachusetts en zijn twee zonen bezetten toen de derde en vierde plaats in de ranglijst.

Uiteindelijk vielen de oplichters door de mand. Een jury achtte de vader en zoon schuldig aan samenzwering om de Amerikaanse fiscus te bedriegen, samenzwering om geld wit te wassen en het indienen van valse belastingaangiften. Tientallen winkeliers die deelnamen aan de zwendel zagen hun lotto-vergunningen ingetrokken of opgeschort worden door de staatsloterij.

