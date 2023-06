‘Leisure sickness’: daarom word jij net ziek als je op vakantie gaat

Wat kan vakantie toch zalig zijn! Na wekenlang presteren – met de daarbij horende stress – kijk je ernaar uit om eindelijk wat rust te nemen. Maar dan opeens… word je ziek. Niet bepaald het soort vrije tijd dat je in gedachten had. Het fenomeen lijkt een universele ervaring waarmee we op verlofdagen te maken krijgen. Het krijgt dan ook de passende naam ‘leisure sickness’, oftewel vrijetijdsziekte. Wat het is en hoe je het kan vermijden, lees je hier.

De term ‘leisure sickness’ werd uitgevonden door de Nederlandse onderzoeker Ad Vingerhoets. In een studie bij 2.000 mannen en vrouwen stelde hij vast dat 3% onder hen zich vaker slecht voelt in het weekend of op vakantie dan tijdens gewone werkweken.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van leisure sickness zijn hoofdpijn of migraine, vermoeidheid, spierpijn, misselijkheid en eventueel verkoudheid en koorts. Volgens Duits psychologe Christina Miro treden symptomen op twee dagen nadat je uit je alledaagse werkroutine bent. Ze kunnen meerdere dagen aanhouden.

Stress versus ontspanning

Hoe ontstaat ‘leisure sickness’ nu? Volgens een van de theorieën zouden we vatbaarder worden voor ziektes als ons lichaam ontspannen is. Stress doet ons daarentegen efficiënt presteren en stimuleert ons immuunsysteem, dat ons niet toelaat om ziek te worden.

Volgens Miro heeft het ook te maken met onze persoonlijkheid. Wie zichzelf zelden time-outs gunt, zal sneller door ‘leisure sickness’ getroffen worden.

De aard van vakanties

Niet alleen ons lichaam is ervoor verantwoordelijk dat we ziek worden, het ligt ook aan de aard van vakanties. Je blijft al eens wat langer op, want je moet de volgende dag niet gaan werken. Doordat je dus minder en onregelmatiger slaapt, verzwakt je immuunsysteem en word je sneller ziek.

Op vakantie willen we graag leuke dingen doen. Je zet de bloemetjes buiten, gaat op reis en komt op plekken waar veel mensen samenkomen. En dat betekent: meer blootstelling aan ziektekiemen.

Hoe vermijd ik leisure sickness?

Psychologe Miro raadt aan om in het dagelijkse (werk)leven voldoende te ontspannen. Neem pauzes, beweeg, doe aan sport, spreek af met vrienden… Een hele waaier aan mogelijkheden!

Maar ontspan ook tijdens je vakantie. Stel geen te hoge verwachtingen en las ook op vakantie pauzes in. Schakel bijvoorbeeld je smartphone van tijd tot tijd uit en put jezelf niet helemaal uit voor je verlof begint.

