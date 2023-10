Kwart meer gepensioneerden die als zelfstandige werken in vijf jaar tijd

Het aantal gepensioneerden die als zelfstandige aan de slag zijn, is op vijf jaar tijd met meer dan een kwart toegenomen. Dat meldt hr-bedrijf Liantis dinsdag in een persbericht.

Liantis analyseerde cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. In vergelijking met 2018, was hun aantal in 2022 met 26,5% toegenomen.

Het gaat om een veel sterkere stijging dan het aantal zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Daar zijn er stijgingen van respectievelijk 8,3 en 20,2%.

1 op 10

«Ondertussen is dus bijna 1 op de 10 zelfstandigen gepensioneerd. Op zich zien we daarin een maatschappelijke trend dat veel mensen – eenmaal ze met pensioen zijn – zich graag maatschappelijk blijven inzetten. Bovendien kunnen ze de extra inkomsten vaak goed gebruiken als extraatje bovenop hun wettelijk pensioen. Dat doen ze bijvoorbeeld vaker als flexi-jobber, maar dus ook als zelfstandige», zegt Karel Van den Eynde van Liantis in het persbericht. «Daarnaast heb je veel mensen die al zelfstandige waren en die verder willen werken na hun officiële pensioenleeftijd.»

In Het Laatste Nieuws voegt Liantis eraan toe dat er eind vorig jaar 124.738 Belgische 65-plussers actief waren als zelfstandige. Uit deze cijfers kan je opmaken dat meer en meer gepensioneerden niet meer genoeg hebben aan hun pensioen.

