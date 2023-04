Kust zag minder toeristen door atypische paasvakantie

Door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België mocht de kust tijdens de paasvakantie minder toeristen verwelkomen. Westtoer noteerde de voorbije twee weken in totaal ongeveer 1 miljoen dagtoeristen en 1,5 miljoen toeristische overnachtingen. Pasen was de topdag met 120.000 bezoekers, evenveel als in 2022.

De kust noteert een daling van 20% bij de toeristische overnachtingen in vergelijking met vorig jaar, toen de paasvakantie wel een dag langer duurde. Bij de online hotelboekingen werd een daling van 15% vastgesteld. Met een bezetting van 85% blijft de nacht voor Pasen de uitschieter, maar ook tijdens het paasweekend werd toch een daling van 10% genoteerd. Het zachte weer zorgde op de valreep wel nog voor veel extra boekingen. Westtoer merkt op dat de kust de afgelopen twee weken dagelijks gemiddeld ruim twee uur meer zon had dan het binnenland.

Lentevakantie in Franstalig België

De lentevakantie in Franstalig België valt voor het eerst niet meer samen met de paasvakantie in Vlaanderen. De toeristische verhuurkantoren telden nu al een groter aantal reservaties van Franstalige Belgen tijdens hun vakantieperiode, die loopt van 29 april tot 16 mei. Ook de Waalse tweedeverblijvers zakten vooral tijdens het paasweekend af naar de kust. Deze paasvakantie zijn de Franstalige Belgen goed voor 20% van de overnachtingen, terwijl dit in 2022 nog om 34% ging.

Volgens Westtoer ontwikkelde de kust zich de afgelopen jaren steeds meer tot een vakantiebestemming voor de vier seizoenen. Twee derde van de toeristische omzet werd dan ook buiten het zomerseizoen gerealiseerd. «Westtoer en de toeristische sector aan de kust overleggen om de diverse aspecten rond de nieuwe vakantiespreiding in goede banen te leiden. De toeristische sector kijkt alvast uit naar de verlengde weekends later in het voorjaar en de lentevakantie van de Franstalige Belgen», aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

