KU Leuven behaalt 21ste plaats in ranking van beste Europese universiteiten

De KU Leuven prijkt op de 21ste plaats van de QS World University Rankings: Europe 2024. Het is de eerste keer dat de organisatie een ranking maakt met uitsluitend Europese universiteiten. Nog vier andere Belgische universiteiten staan in de top honderd van de lijst: de UGent staat op de 53ste plaats, de UCLouvain op de 68ste, de ULB op de 80ste en de VUB op de 99ste.

De QS World University Rankings worden sinds 2004 gepubliceerd. De ranglijst wordt opgesteld op basis van negen parameters, zoals de acamische reputatie en de reputatie als werkgever, het aantal studenten per faculteit, het aantal internationale studenten en international onderzoek.

De universiteit van Oxford (VK) staat op de eerste plaats, gevolgd door ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (Zwitserland) en de universiteit van Cambridge (VK).

Belgische universiteiten

De KU Leuven is de hoogst genoteerde Belgische universiteit, gevolgd door UGent (53), de UCLouvain (68), de ULB (80), de VUB (99), de UAntwerpen (108), Université de Liège (166), de UHasselt (245), de universiteit van Mons (320) en de universiteit van Namen (374).

De KU Leuven haalt bijna het maximum (99,9%) voor haar internationaal onderzoek, maar scoort dan weer zeer laag voor het aantal studenten per faculteit (7%). In de wereldwijde ranking van QS staat de Leuvense instelling op de 61ste plaats.

VK op kop

De top tien van de Europese lijst bestaat uit zeven universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Naast die van Oxford en Cambrigde gaat het om Imperial College London, UCL, de universiteit van Edinburgh, de universiteit van Manchester en King’s College London. Nog in de top tien staan Université PSL in Frankrijk en EPFL in Zwitserland.

In totaal zijn 688 universiteiten uit 25 verschillende landen opgenomen in de ranking. Het Verenigd Koninkrijk is met 107 universiteiten het best vertegenwoordigd, gevolgd door Turkije (73) en Duitsland (53).

Mijlpaal

«De eerste editie van de Europese QS-ranglijst is een mijlpaal en er wordt al een lange tijd aan gewerkt. Ze biedt een unieke kans aan universiteiten om zichzelf te vergelijken met hun internationale collega’s en voor beleidsmakers om individuele institutionele prestaties te beoordelen op basis van een breed scala aan gegevens», stelt Ben Sowter, vicevoorzitter van QS. «Het Verenigd Koninkrijk schittert, enigszins voorspelbaar, in alle indicatoren, deels ondersteund door de wereldwijde bekendheid van de historische ’Oxbridge’-universiteiten en hun onderzoek en wereldwijde samenwerking.»

Sowter wijst er nog op dat universiteiten met de gegevens aan de slag kunnen om nog succesvoller te worden, door bijvoorbeeld «het aantal internationale studenten en docenten op te krikken, grensoverschrijdende onderzoekspartnerschappen te ontwikkelen of de onderwijscapaciteit uit te breiden».

