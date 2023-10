Koppel treft fles met boodschap aan in zee, maar de inhoud is wel héél luguber: «Oh nee!» (video)

Een Australisch koppel vond onlangs een fles met een boodschap in. Ze openden de fles, maar kwamen meteen tot de conclusie dat dat niet het beste idee was…

Het koppel, ene Rick en Crystal, wandelde onlangs op het strand in het noorden van Queensland. Plots zagen ze op zee een fles drijven en nam hun nieuwsgierigheid de bovenhand. Rick gaf de fles aan zijn vriendin, die de dop eraf draaide. Vervolgens leegden ze de inhoud ervan om de boodschap goed te kunnen lezen. «Dit zijn de assen van Geoffrey. Als de fles gevonden wordt, gooi ze dan alsjeblieft terug in zee zodat ik mijn reis verder kan zetten», klonk het. «Oh nee», beseften Rick en Crystal wat ze net gedaan hadden. Uiteindelijk probeerden ze de assen er met wat zand in te duwen en gooiden ze de fles terug in zee.

Einde van zijn reis

Het filmpje werd maar liefst 1,8 miljoen keer bekeken. «Het was niet bepaald slim om de boodschap IN de fles te steken», «Waarom zou je een boodschap in een fles steken en denken dat niemand de fles zou openen?», «Ik vraag me af hoe vol de fles aanvankelijk was», «Oeps! Het voelt lastig om hiermee te lachen», en «Dat is meteen het einde van zijn reis», wordt er onder meer gereageerd.

