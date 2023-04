Kleuter uit Verenigde Arabische Emiraten is jongste persoon ooit die boek publiceert

Saeed Rashed AlMheiri is volgens Guinness World Records met zijn 4 jaar en 218 dagen de jongste persoon ooit die een boek heeft gepubliceerd. Het wereldrecord werd toegekend nadat zijn boek ‘The Elephant Saeed and the Bear’ duizend exemplaren had verkocht.

Volgens Guinness World Records was Saeed Rashed AlMheiri 4 jaar en 218 dagen oud toen hij zijn boek ‘De olifant Saeed en de beer’ publiceerde. Onder begeleiding van zijn moeder en zus leerde Saeed schrijven en begon al snel met het bedenken van verhalen. Hij gaf te kennen dat hij voor zijn boek, over vriendelijkheid en een onverwachte vriendschap tussen een olifant en een ijsbeer, geïnspireerd werd door zijn zus, AlDhabi.

Zij was tot juli vorig jaar de recordhoudster van de titel ‘jongste vrouw die een tweetalig boek publiceerde’. Vorige maand werd ze op de leeftijd van 8 jaar en 239 dagen de jongste vrouw die een tweetalige boekenserie uitbracht. AlDhabi lanceerde intussen het initiatief ‘Boeken van Kinderen voor Kinderen’, dat kinderen van 4 tot 10 jaar aanmoedigt om in het Arabisch of in het Engels te schrijven. «Ik hou zo veel van mijn zus», vertelde Saeed aan Guinness World Records. «We lezen, schrijven, tekenen en doen zoveel activiteiten samen.»

De jongen werkt naar eigen zeggen al aan een tweede boek.

New record: Youngest person to publish a book (male) – Saeed Rashed AlMheiri (UAE) at 4 years, 218 days old The book has sold over 1,000 copies ️https://t.co/nliHHZgjlh — Guinness World Records (@GWR) March 30, 2023





