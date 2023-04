Kind in Brasschaat overleden, twee familieleden gearresteerd

Het 3-jarige meisje dat zaterdagavond in levensgevaar werd overgebracht naar het ziekenhuis, is daar overleden. Volgens de eerste informatie van de politie was ze het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf geworden in Brasschaat, maar die piste wordt nu formeel uitgesloten. «Het onderzoek loopt nog volop, maar ik kan wel meegeven dat er twee personen zijn gearresteerd», zegt parketwoordvoerster Kato Belmans.

De politie van Brasschaat kreeg rond 19 uur een oproep over een ongeval met vluchtmisdrijf op de Bredabaan. Volgens de familie was het 3-jarig meisje bij het oversteken van het zebrapad gemaaid, waarna de bestuurder van het voertuig aan hoge snelheid zou zijn weggereden.

Familieleden opgepakt

De politie startte meteen met een onderzoek, maar had bitter weinig om op verder te gaan, want niemand kon een beschrijving van het voertuig geven. Er waren ook geen getuigen van het ongeval. Intussen blijkt dat er helemaal geen verkeersongeval is gebeurd. De twee personen die zijn opgepakt, een 43-jarige vrouw en een 37-jarige man, zijn familieleden van het slachtoffer. De precieze omstandigheden waarin het meisje levensgevaarlijk gewond raakte en uiteindelijk stierf, worden nog onderzocht.

