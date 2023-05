Kendall Jenner verbaast volgers met outfit: «Ze weet toch dat het doorzichtig is?!» (foto)

Kendall Jenner krijgt heel wat reacties op een outfit die ze onlangs droeg. Sommigen hebben echter hun bedenkingen erbij.

Kendall Jenner was onlangs van de partij op een retrospectief van de overleden modeontwerper Karl Lagerfeld in de Amerikaanse vintagewinkel What Goes Around Comes Around. De 27-jarige zus van Kylie en de Kardashians droeg een opvallende, blauwe jurk.

Transparant

Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. «Je bent zo magisch», «Onvoorstelbaar knap, wat een look!», «Koningin Kendall», en «Wat een mooie vrouw», wordt er gereageerd. Anderen vinden de jurk wel héél doorschijnend. «Prachtig, maar doe volgende keer best een beha aan», «Ze weet toch dat het doorzichtig is?!», en «Waarom zou je dat laten zien?!», klinkt het ook.





