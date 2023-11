‘The Starlings’-koppel Kato Callebaut en Tom Dice zijn de trotse ouders geworden van een meisje. Dat maakten ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws ten huize Kato Callebaut en Tom Dice! De 32-jarige zangeres is op 18 november bevallen van hun eerste kindje. Het is een meisje geworden dat luistert naar de naam Nova. «Alle meisjes aan de macht. This is everlove», schrijven ze erbij.

Genieten

Hun volgers zijn in extase met het fantastische nieuws. «Proficiat lieverds en welkom Nova», «Het mooiste wonder in het leven. Geniet van elk moment», «Prachtige naam!», en «Met Nova erbij wordt deze wereld beslist weer een beetje mooier», klinkt het onder meer in de reacties.





Lees ook

kato-callebaut-krijgt-kritiek-op-foto-dat-broekje-toont-net-iets-te-veel



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/kato-callebaut-bevallen-van-eerste-kindje-prachtige-naam