Katja Retsin over wat ouderdom doet met haar lichaam: «Het begint allemaal wat te hangen»

Presentatrice en – nu ook – actrice Katja Retsin is binnenkort te bewonderen in het theaterstuk ‘Calendar Girls’. Er komt zelfs een beetje bloot aan te pas. «Als we op het bewuste moment onze attributen niet goed vasthebben, zullen mensen meer gezien hebben dan ze wilden zien», knipoogt ze.

Vanaf 21 april speelt de gloednieuwe productie ‘Calendar Girls’ in Theater Elckerlyc. Naast onder meer Sandrine André, Ann Van den Broeck en Greet Rouffaer zie je Katja Retsin aan het werk. Ze kan zich meteen bewijzen voor het grote publiek, want sinds kort heeft ze haar diploma van de Nederlandse Acteursschool op zak.

Attributen vasthouden

Het theaterstuk gaat over twaalf dames van wie één echtgenoot aan kanker overlijdt. De vrouwen besluiten om een naaktkalender te maken om geld in te zamelen. «Het is een theaterstuk met een lach en een traan. En ook met een beetje bloot, al zullen we dat zedig proberen op te lossen (lacht). Maar als we op het bewuste moment onze attributen niet goed vasthebben, zullen mensen meer gezien hebben dan ze wilden zien. Of niet», lacht Katja Retsin in Story.

Minder zelfzeker dan vroeger

Katja telt intussen 51 lentes en soms heeft ze het daar toch een beetje moeilijk mee, al zal ze nooit aan haar gezicht of lichaam laten werken. «Je wórdt ouder, dat is nu eenmaal zo. Maar ik kan niet zeggen dat ik met de jaren zelfverzekerder word over mijn lichaam. Het begint ook allemaal wat te hangen (lacht). Als ik foto’s van tien jaar geleden zie, vind ik dat heel confronterend. Aan plastische chirurgie zal ik me echter nooit wagen. Ik heb een heilige schrik van spuiten en operaties. De wereld moet mij maar aanvaarden zoals ik ben. Ik zit nu ook in de menopauze en krijg daardoor opnieuw te maken met hormonale schommelingen en verschillende kwaaltjes. Dat vind ik lastig. Het voelt alsof ik opnieuw een puber ben. Dan durf ik weleens te zeggen tegen Jan: ‘Vrouwen worden toch echt benadeeld.’ Gelukkig geeft hij mij gelijk», besluit ze.

'Calendar Girls' is vanaf 21 april 2023 te bekijken in Theater Elckerlyc. Info en tickets: www.backstage-producties.be





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/katja-retsin-over-wat-ouderdom-doet-met-haar-lichaam-het-begint-allemaal-wat-te-hangen