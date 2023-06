Kat komt op wel héél aparte wijze huis binnen: «Dit is gewoonweg te grappig!» (video)

Op videobeelden is te zien hoe een kat het huis letterlijk binnenvliegt. Kijkers liggen in een deuk van het lachen.

Het geestige tafereel speelde zich onlangs af in West Hollywood (Californië). Terwijl het baasje een magnetisch deurgordijn filmt, komt Brewskie de kat in beeld. In plaats van binnen te trippelen, zet ze zich af en springt ze hoog in de lucht door het gordijn. Met succes. De hond des huizes stond erbij en keek ernaar, met een verbaasde ‘woef’ tot gevolg.

Hilariteit

De video werd al bijna 150.000 keer bekeken en zorgt voor behoorlijk wat hilariteit. «Zalig! En ook de reactie van de hond. Hij kijkt echt zo van: ‘Wat gebeurde er net?!’», «Deze video wint de dag», «Oh mijn God, dit is gewoonweg te grappig», «Intrede van een superheld», en «Ze is in ieder geval slimmer dan de hond…», wordt er gereageerd.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/kat-komt-op-wel-heel-aparte-wijze-huis-binnen-dit-gewoonweg-te-grappig-video