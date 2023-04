Kaat Bollen poseert trots in bikini: «Voor het eerst in bijna tien jaar!» (foto)

Kaat Bollen krijgt heel wat bewondering van haar volgers nadat ze een foto deelde waarop ze in bikini poseert. Dat is naar eigen zeggen immers al een tijdje geleden.

Weet je nog toen Kaat Bollen drie jaar geleden op de vingers getikt werd door de Psychologencommissie omdat ze door sexy foto’s te delen op sociale media volgens hen de waardigheid van haar beroep had aangetast? Wel, die tijd ligt gelukkig al even achter haar. Uit protest stond ze haar titel van psychologe destijds af en dus kan de 37-jarige seksuologe weer onbezorgd doen wat ze wil op sociale media.

Zomerse outfit

Momenteel vertoeft Kaat op Curaçao, waar de temperaturen oplopen tot 30 graden. Ze deelde twee kiekjes waarop ze een bikini draagt, wat blijkbaar al even geleden is. «Voor het eerst in bijna tien jaar écht terug in bikini. Tis dat het madammeke van de Marlies Dekkers store me zo goed geholpen heeft!», knipoogt ze erbij.

Complimenten

Haar volgers zijn al even trots op haar. «Wauw, wat zie je er fantastisch uit! Je zag er al super uit maar nu… Wauw!», «Dat ‘lijf’ mag er best wezen, top!», «Wow, wat een babe», en «Je straalt, Kaat!», is de algemene teneur.





Lees ook

kaat-bollen-openhartig-over-haar-seksleven-het-zou-meer-mogen-zijn-maar-het-best



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/kaat-bollen-poseert-trots-bikini-voor-het-eerst-bijna-tien-jaar-foto