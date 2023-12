Joren van ‘Blind getrouwd’ is weer single: «Ik ben voorzichtiger geworden na mijn laatste relatie»

Lien, de ex-vrouw van Joren uit ‘Blind Getrouwd’, heeft recent de liefde gevonden. Joren is na een krote relatie opnieuw single. In een interview met TV Familie legt hij uit wat dat met hem doet: «Lien stuurde me: alles komt altijd goed.»

Lien onthulde recent dat ze de liefde vond bij Quentin na een date via datingapp Bumble. «Ik ben eerlijk waar heel blij voor Lien dat zij met Quentin de liefde heeft gevonden», Joren aan TV Familie. «Lien heeft het me niet persoonlijk laten weten, maar dat vind ik niet nodig. Ik ben superblij dat ze gelukkig is. Dat méén ik.» Joren stuurde haar meteen zijn felecitaties via WhatsApp: «Ik kreeg een lief antwoordje terug. Lien vroeg me hoe het mij verging op liefdesvlak. Waarop ik stuurde dat alles goed gaat, maar duidelijk niet zo goed als bij haar. (lachje) En dan stuurde Lien: ‘Alles komt altijd goed.’ Dat was ons motto tijdens ‘Blind getrouwd’.»

Joren zelf is dan weer single. «Ik ben best happy single. Maar tijdens deze eindejaarsweken sta ik wel stil bij het feit dat ik nog alleen ben. Op kerstfeesten zie ik m’n broers dan elk met hun lief gezellig aan tafel zitten… Op zo’n moment mis ik dan wel iemand aan m’n zijde. Maar kom, ik geniet tegelijk ook enorm van de feestdagen, hoor.» Uiteraard mist hij al eens een vrouw langs zijn zijde. «Maar ik weet: dat komt allemaal wel. Op het juiste moment. Want het is niet dat ik daar intensief mee bezig ben. Ik geloof dat de juiste vrouw ooit mijn pad zal kruisen. Maar datingapps gebruik ik niet, en ik zal die ook nooit gebruiken.»

Voorzichtig

Hij blikt ook even terug op zijn korte romance. «Da’s dus niets geworden», bevestigt hij aan TV Familie. «Wat maakt dat ik nu voorzichtiger ben om met dergelijk nieuws naar buiten te komen. Maar het is zo: ik leer regelmatig een toffe madam kennen en in al m’n enthousiasme deel ik dat dan snel met de wereld. Misschien moet ik mezelf toch wat meer behoeden voor die aandacht…»

Lees ook

karen-uit-blind-getrouwd-kiest-voluit-voor-sharon-maar-dit-blijft-wel-een-spelbr



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/joren-van-blind-getrouwd-weer-single-ik-ben-voorzichtiger-geworden-na-mijn-laatste-relatie