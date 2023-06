Jongeren mijden het nieuws minder vaak

Zo’n 56% van de jongeren mijdt het nieuws in zekere mate. 7% doet dat vaak. Dat blijkt uit de Nieuwsbarometer 2023, die is samengesteld door onderzoekers van de Arteveldehogeschool. Vorig jaar gaf 72% nog aan het nieuws te mijden, volgens een onderzoek van nieuwsgebruik.be. Vooral jongens – eerder dan meisjes – lijken het nieuws bewust te mijden. Vooral omdat er in hun ogen te veel aandacht gaat naar specifieke thema’s zoals politiek, Oekraïne of corona.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat mensen om tal van redenen steeds vaker bewust nieuws mijden. Voor het eerst hebben de ondervragers daarom gepeild naar ‘nieuwsmijding’ bij jongeren tussen 12 en 26 jaar oud. Het gaat om 1.236 jonge respondenten.

Ruim één op vier jongeren zegt nieuws te mijden omdat ze uitgeput zijn door de hoeveelheid nieuws. Een fenomeen dat de onderzoekers zien als een «gezonde vorm» van nieuwsmijding «om de onophoudelijke informatiestroom onder controle te houden».

Wantrouwen

Terwijl occasioneel nieuwsmijden nog gezien kan worden als een gezonde manier om de onophoudelijke informatiestroom in bedwang te houden, gaat frequent nieuwsmijden gepaard met wantrouwen tegenover nieuws.

Ook dat blijkt uit de cijfers in de Nieuwsbarometer. Eén op de vijf jongeren mijdt nieuws uit wantrouwen (ze vinden de verslaggeving onbetrouwbaar of bevooroordeeld) en ongeveer een even grote groep uit conflictvermijding (»het leidt tot discussies die ik liever vermijd»).

Uit een onderzoek van nieuwsgebruik.be, onderdeel van Studies in Media, Innovation and Technology en gesteund door de VUB en Imec, bleek dat 12% van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar in 2022 vaak het nieuws meden, 20% deed dat soms en 40% occasioneel. 72% gaf toen aan het nieuws in zekere mate te mijden.

