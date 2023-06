Jonge dolfijn overleden in Boudewijn Seapark: «Park hield dit stil voor imago»

Een jonge dolfijn is overleden in het Boudewijn Seapark in Brugge, zo meldt de dierenrechtenorganisatie Bite Back. Het overlijden dateert al van januari. Boudewijn Seapark bevestigt het nieuws.

Dolfijn Ori overleed begin januari in het Boudewijn Seapark. Het dier was slechts zeven jaar oud en werd geboren in het kader van een kweekprogramma. Het stierf op vrij jonge leeftijd, want dolfijnen worden in het wild gemiddeld twintig jaar oud en in gevangenschap doorgaans iets ouder.

«Bewust verzwegen»

Dierenrechtenorganisatie Bite Back zegt dat het park zelf niet naar buiten kwam met de dood van het dier. «Het verbaast ons dat het dolfinarium hier niet zelf over gecommuniceerd heeft. Ze hadden bijna een half jaar de tijd», klinkt het. «Het lijkt ons dat het park bewust de dood van de jonge dolfijn stil wilde houden, omdat ze weten dat het dolfinarium al onder vuur ligt. Een dood dier zou hun imago op dit moment geen goed doen.»

Boudewijn Seapark spreekt dat tegen. «Wij hebben het overlijden officieel gemeld aan de bevoegde instanties, zoals het hoort», klinkt het aan die kant. Het dolfinarium bevestigt dat het dier een oorontsteking en een hersenontsteking had. «Dat bleek uit de autopsie. Er is echter geen duidelijke doodsoorzaak vastgesteld.»

Uitdoofbeleid

Bite Back vraagt al langer om een verbod op dolfinaria in Vlaanderen. «Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) was in 2019 overtuigd van een uitdoofbeleid, maar hij heeft hier nog geen werk van gemaakt. Voor het zomerreces van juli zou hij een beslissing maken over de toekomst van dolfinaria in ons land. Wij hopen dat het uitdoofbeleid geen uitstelbeleid wordt.»

