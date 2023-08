Jennifer Lopez laat in lingerie weinig aan de verbeelding over: «Geen enkele 54-jarige die er zo goed uitziet!» (foto)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez krijgt heel wat complimenten op enkele lingeriefoto’s die ze deelde op Instagram. «Je bent op elk vlak een pracht van een vrouw», wordt er gereageerd.

Jennifer Lopez poseert op Instagram in blauwe lingerie van het Italiaanse modemerk Intimissimi. De 54-jarige actrice en zangeres wenst haar volgers in het bijschrift een fijne week.

Inspiratie

Haar kiekjes zorgen voor behoorlijk wat positieve reacties. «Ik hou van deze outfit», «Je bent op elk vlak een pracht van een vrouw», «Ik ken geen enkele 54-jarige die er zo goed uitziet!», «Jlo laat me mijn dromen najagen en de beste versie van mezelf worden», en «Oh mijn God, ze veroudert als een goede wijn. Zo knap voor haar leeftijd!», klinkt het onder meer.

Bedenkingen

Een enkeling heeft zo haar bedenkingen bij de foto’s. «Waarom poseert ze altijd in haar blootje?», lezen we. Anderen nemen het echter meteen op voor de populaire zangeres. «Omdat het haar lichaam is», en «Ze is toch helemaal niet naakt?», gaan ze in de verdediging.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





Lees ook

jennifer-lopez-trekt-aandacht-met-doorzichtige-jurk-wow-wat-een-godin-foto



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/jennifer-lopez-laat-lingerie-weinig-aan-de-verbeelding-over-geen-enkele-54-jarige-die-er-zo-goed-uitziet