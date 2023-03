Jef uit ‘Boer zkt Vrouw’ teleurgesteld: «Ik had meer vrouwen verwacht»

Afgelopen zondag maakten wij – en veertien geïnteresseerde vrouwen – kennis met koeienboer Jef. Keuze genoeg dus, al vond hij dat aanvankelijk wat magertjes…

Eindelijk kregen we zondag het ware gelaat van koeienboer Jef (33) en witloof- en frambozenboer Kevin (28) te zien. Laatstgenoemde kreeg ‘slechts’ zes vrouwen over de vloer, bij Jef waren het er meer dan het dubbele. Helemaal tevreden was hij in het begin niet. «Zelf had ik veertien vrouwen. En eerlijk gezegd: ik had er meer verwacht. Misschien wel twintig of dertig. Langs de andere kant: het waren allemaal leuke vrouwen. ’t Is een cliché, maar het klopt: het is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die telt. De vibe zat meteen goed en de meisjes zagen er goed uit», vertelt hij in TV Familie.

Niet fladderen

Veel ervaring op liefdesgebied heeft de 33-jarige melkveehouder uit Arendonk niet. «Niet echt. Sowieso ben ik niet het type dat van de ene naar de andere fladdert. Mijn kortste relatie duurde veertien dagen. Mijn record staat voorlopig op bijna twee jaar. Niet slecht, toch?», klinkt het.

Zelfzeker

Een type heeft hij evenmin, al moet ze enkele eigenschappen zeker en vast hebben. «Goh… Blond of bruin, dik of dun, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar ik wil wel liefst iemand die bijna zo groot is als ik, bijna 1m80. Veel kleiner dan ik, dat zou moeilijk zijn. Dat vind ik niet echt aantrekkelijk. Qua karakter val ik op een vrouw die zorgzaam is en sterk in haar schoenen staat, en die weet wat ze wil in het leven», luidt het.

Twijfel over kinderwens

Zelf heeft hij wel twijfels als het over kinderen gaat. «Ik heb nog nooit een partner met kinderen gehad, dus ik weet daar niet veel van. Maar wellicht is een vrouw zonder kind het makkelijkst om een relatie mee aan te knopen. Thuis zijn we met drie jongens. Maar of ik zelf kinderen wil? Dat is nog geen uitgemaakte zaak», besluit hij.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/showbizz/jef-uit-boer-zkt-vrouw-teleurgesteld-ik-had-meer-vrouwen-verwacht