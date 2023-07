‘Je T’aime Moi Non Plus’-zangeres Jane Birkin overleden op 76-jarige leeftijd

Jane Birkin is overleden, zo melden verschillende Franse media zondag. De zangeres is 76 jaar oud geworden. Birkin, eind 1946 geboren in Londen, was jarenlang samen met de Franse zanger Serge Gainsbourg. De twee zongen eind jaren zestig het bekende duet ‘Je T’aime Moi Non Plus’.

Volgens de krant Le Parisien werd haar levenloos lichaam zondag aangetroffen in haar woning in de Franse hoofdstad. Volgens zender BFMTV vond Birkins verzorgster het lichaam. Birkin had eind mei een reeks optredens afgelast wegens gezondheidsredenen. «Ik ben altijd een groot optimist geweest en ik realiseer me dat ik wat meer tijd nodig heb om weer te kunnen optreden», schreef ze in mei in een verklaring waarin ze de annuleringen aankondigde.

Birkin was zowel zangeres als actrice, scenarioschrijfster en regisseuse. Ze speelde in talloze films, waaronder ‘La Piscine’, ‘Don Juan 73’ en ‘La Fille Prodigue’. Ze werd geboren in Londen in 1946 en startte haar carrière in de Britse cinema. Een eerste rol had ze in 1965 in ‘The Knack …and How to Get It’ en later was ze te zien in onder meer ‘Blowup’ van regisseur Michelangelo Antonioni. Ze verhuisde naar Frankrijk in de late jaren 60 en werd genaturaliseerd tot Française, maar behield altijd haar Britse accent.

Na haar eerste huwelijk met componist John Barry, met wie ze een dochter Kate kreeg (die in 2013 overleed), ontmoette ze Serge Gainsbourg in 1968 op de set van ‘Slogan’. Samen vormden ze een iconisch celebritykoppel. Onder impuls van Gainsbourg vatte Birkin ook een zangcarrière aan, goed voor 14 studioalbums. In 1969 scoorde het koppel een wereldhit met het onvergetelijke duet ‘Je T’aime Moi Non Plus’.

Bevriend met Arno

«Als ik zie hoe de Fransen luisteren naar liedjes die veertig jaar oud zijn, weet ik dat ze deel uitmaken van hun geschiedenis. Maar ze maken ook deel uit van de mijne», vatte de vertolkster van ‘Ex fan des sixties’, ‘Di doo dah’ en ‘La gadoue’ samen bij de publicatie van haar dagboek ‘Munkey Diaries’ in 2018.

Haar tien jaar durende romance met Serge Gainsbourg resulteerde in 1971 in de geboorte van een dochter: Charlotte Gainsbourg. In 2021 maakte Charlotte, net als haar moeder een bekende actrice en zangeres, een documentaire over haar mama.

Na haar breuk met Serge Gainsbourg woonde Birkin van 1980 tot 1992 samen met filmregisseur Jacques Doillon, met wie ze een dochter had: Lou Doillon. Birkin was ook jarenlang goed bevriend met de vorig jaar overleden zanger Arno Hintjens.

Zowel Frans president Emmanuel Macron als zijn premier Elisabeth Borne brachten zondag hulde aan het icoon. Een «Frans icoon», dixit Macron, dat «de vrijheid belichaamde» en «de mooiste woorden zong in onze taal». Een «onvergetelijk icoon» dat «generaties overstijgt», klonk dat bij Borne.





