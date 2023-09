Jamie-Lee Six in emotionele video: «Iedereen verwacht zoveel van jou, maar soms is het te veel»

De 25-jarige influencer Jamie-Lee Six heeft haar hart gelucht op TikTok. In een openhartige video praat ze over de hoge tol van haar bekendheid. «Je moet constant je best doen, en toch heeft iedereen voortdurend commentaar op mij», vertelt ze in tranen.

«Ik voel mij zo f*cking slecht», vangt ze de video aan. Ze beschrijft hoe ze op weg naar een afspraak met vrienden «brak» in de auto. «Iedereen verwacht zoveel van jou, je moet constant je best doen. En toch hebben zoveel mensen voortdurend commentaar op mij. Ze zeggen dat ik geen job heb, geen leven, dat ik een basic white girl ben. Wat jullie soms allemaal uitkramen… Stop gewoon met jullie constant te moeien in mijn leven!», zegt ze emotioneel.

Ze klaagt dat volgers denken dat ze haar kennen, en daarom kritiek mogen geven. «Jullie weten niets van mijn leven. Je ziet iets van mijn leven, maar verder weet je 0,0 van mij.» Ze heeft het over een lingerieshow waar ze recent naartoe ging: «Dan zeggen jullie dat ik zelfzeker ben, omdat ik in lingerie naar een lingerieshow ga. Wat moet ik aandoen? Een muts met een sjaal en een skipak?»

«Te veel»

«Ik zou jullie zo graag eens in het echt zien, om gewoon dat te zeggen. En velen van jullie zijn lief en beschermen mij, maar de rest denkt precies altijd dat ze het beter weten», klinkt het emotioneel. «En nu gaan mensen ook weer zeggen dat ik hiervoor gekozen heb en dat ik commentaar moet kunnen verdragen. Ik kan heel veel verdragen, maar soms is het gewoon too fucking much.»

Jamie-Lee benadrukt dat ze haar best doet om er goed uit te zien, maar dat dat niet altijd betekent dat ze zich goed voelt. Daarnaast is ze dankbaar voor de mensen die wel het goed voorhebben met haar.

Niet alleen

Ook Zita Wauters had het recent moeilijk online, nadat ze te maken kreeg met online haat en bodyshaming. «Ik vraag me af wat ik die vrouw misdaan heb», zei ze toen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/jamie-lee-six-emotionele-video-iedereen-verwacht-zoveel-van-jou-maar-soms-het-te-veel