Jacky Lafon werd als 12-jarig meisje misbruikt door een priester: «Blijkbaar was ik niet zijn enige slachtoffer»

Ook Jacky Lafon werd misbruikt door een priester. Dat vertelt de 76-jarige actrice in TV-familie. Later werd ze ook misbruikt door een familielid, wat volgens haar nog een veel diepere indruk naliet. «Er hing een lange tijd voor mij een enorme gêne rond alles wat met seks te maken had», zegt ze.

‘Godvergeten’ heeft bij veel mensen een gevoelige snaar geraakt, en al zeker bij mensen die zelf slachtoffer werden van seksueel misbruik. Ook Jacky Lafon heeft het nieuws op de voet gevolgd. Zij werd zelf slachtoffer. Toen Lafon 12 jaar was, ging een priester met zijn handen onder haar kleed «zogezegd omdat hij dat te lang vond, maar hij had andere intentie. Al snel vond hij de weg naar mijn broekje. Ik ben toen snel op z’n hand gaan staan. Ik was zó kwaad.» Hij dreigde dat ze haar communie niet zou mogen doen, en zei dat zijn hand ‘de liefde van God’ bracht: «Die mens had duidelijk een heel verkeerd beeld over de liefde als je het mij vraagt. Blijkbaar was ik niet zijn enige slachtoffer. In tegenstelling tot bij mij is hij bij andere meisjes wél in z’n opzet geslaagd. Vreselijk…»

Ook in haar geval was er sprake van een doofpotoperatie. «Een andere priester had een zwak voor jongens. Maar daar werd daar toen niet tegen opgetreden, hé. Alles werd in de doofpot gestopt. Precies of die priesters waren heilig. Het is verschrikkelijk. Zulke mensen moeten héél hard gestraft worden voor hun daden.»

Blijven geloven

Opvallend genoeg heeft het incident geen gevolgen gehad voor haar geloof. Tot op vandaag is Lafon diepgelovig. Ze bidt elke dag. «Ik heb een katholieke opvoeding genoten en mijn mama was ook diepgelovig», vertelt ze verder aan TV-familie. «Het geloof is altijd een enorme steun geweest. Dat gaf me zoveel kracht. En nog altijd. Maar geloof staat voor mij dus los van de kerk.»

Toch heeft het misbruik bij haar een indruk nagelaten. Een jaar later werd ze evenwel ook seksueel misbruikt door een oom, wat volgens haar «wel een serieuze stempel op haar ziel heeft gezet»: «Die man heeft heel stoute dingen met mij gedaan. Pas op, ik ben voor alle duidelijkheid niet verkracht geweest. Maar die nonkel heeft dingen gedaan die totaal niet door de beugel kunnen. Ik heb meermaals gezegd ermee te stoppen, maar mijn stem was nog niet krachtig genoeg.» De impact was groot: «Ik was daar letterlijk ziek van. Ook op seksueel vlak heeft dat sporen nagelaten. […] Er hing voor mij een enorme gêne rond alles wat met seks te maken had. Ik heb dat ondertussen allemaal een plaats kunnen geven, maar af en toe komt het nog terug. Ook die keer met die priester.»

