Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’: «We doen de koppelachtige dingen nu al zodat het achteraf niet raar wordt»

Het gaat goed tussen Isabelle en Matthieu. Ze doen zelfs de moeite om niet in een soort van friendzone terecht te komen. «Wij zijn heel ‘touchy’», klinkt het.

Het was meteen duidelijk dat er een klik is tussen Isabelle en Matthieu. Ze spreken zelfs al over een goede vriendschap, al doen ze er alles aan om er meer uit te krijgen. «We hebben sowieso al een heel goede vriendschap. Mocht het niet goed eindigen, zou Isabelle een keigoede vriendin zijn», vertelt Matthieu. «Ik zou het heel raar vinden mochten we eerst naar die vriendschap gaan en dan… We proberen het koppelachtige al te doen zodat het achteraf niet raar wordt omdat we dat ineens beginnen te doen», vult Isabelle aan.

Knuffelen

De 26-jarige hotelmanager legt uit wat ze met die koppelachtige dingen bedoelt. «Handjes vasthouden of zo. Wij zijn heel ‘touchy’, elkaar vastpakken, een knuffel, een kus…», klinkt het. «Ik ben van nature ook ‘touchy’», neemt Matthieu over. «Maar voor mij was het ook belangrijk om te proberen om in een relatie te zitten en te zien of alles goed aanvoelt», aldus de 32-jarige IT Team Manager.

Connectie zoeken

Apart voor de camera leggen ze uit dat de goede basis er is. «Ik vind het gewoon supertof om nu bij hem te zijn. En ik ben heel benieuwd naar wat nog gaat komen. Maar vlinders zijn het nog niet», aldus Isabelle. «Tussen mij en Isabelle gaat het goed. Het is vooral daarop verder bouwen. En die connectie ook vooral gaan zoeken tussen ons. Toch dat stapje verder dan we nu zijn om er echt iets van te maken», besluit Matthieu.





