Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’: «Ik was niet keihard op zoek naar dé man van mijn leven»

Isabelle werd in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Matthieu. Hun eerste kennismaking ging – net als bij de anderen – met de nodige stress gepaard, «maar het moment toen ik eindelijk Matthieu zag… Het was een ontlading», glundert ze.

Eindelijk kennen we de vier koppels van het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Emma & Emile, Jolien & Brecht, Fleur & Alexander, en Isabelle & Matthieu. In TV Familie blikt Isabelle terug op de eerste kennismaking met haar kersverse echtgenoot. «Ik stond te trillen op mijn benen. Er kwamen ook wat traantjes bij kijken. Papa zei: ‘Je hebt dit jezelf aangedaan, hé.’ (lacht) Hoe dan ook: ik had heel rustig toegeleefd naar die grote dag. Maar het moment toen ik eindelijk Matthieu zag… Het was een ontlading. We merkten snel dat we er alle twee écht goesting in hadden», klinkt het.

Ideale man

De 26-jarige hotelmanager had meteen een goede indruk van de 32-jarige IT Team Manager. «Ik had me voorgenomen om me geen verwachtingen in het hoofd te halen. Om daarna niet teleurgesteld te worden. Maar je vormt je onbewust een beeld van je ideale man of zo. Wat mij meteen vooral zo aantrok in Matthieu is dat hij er zo ‘open’ stond, mét een grote glimlach. En toen we elkaar vastpakten, voelde dat vertrouwd. De kus na het jawoord ging ook als vanzelf», luidt het.

Huis gekocht

Haar vorige relatie kwam abrupt tot een einde. «Mijn laatste serieuze relatie duurde vier jaar en werd drie jaar geleden beëindigd. We vormden al een koppel van toen ik zeventien was. We hadden zelfs samen een huis gekocht. Maar toch is het fout gelopen. We waren allebei op een verschillende manier geëvolueerd. Afstuderen, een job vinden… En dan kom je er ineens achter dat het toch niet werkt», aldus Isabelle.

Klaar voor nieuwe relatie

Ze gaf het daten op en ging vol voor dit speciale avontuur. «Kijk, het is niet zo dat ik keihard op zoek was naar dé man van mijn leven of zo. Ik voelde gewoon dat ik klaar was voor een nieuwe relatie. Met gewone dates lukt het niet. Dus is het ineens een huwelijk geworden», lacht ze.

