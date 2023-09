Is sparkling saké de nieuwe champagne?

Sparkling saké verovert stilletjes aan ons land. Dit verfijnde en verleidelijke alternatief voor champagne wordt meer en meer door sommeliers van gastronomische restaurants op de kaart gezet en is aan een snelle opmars bezig.

Japan telt 47 prefecturen en evenveel soorten rijst en water. Dat betekent dat sake, gefermenteerde rijst en water, in vele geuren en vormen komt. Sake fermenteert niet zoals wijn: in druiven is al suiker aanwezig die in alcohol kan omgezet worden, in rijst moet het zetmeel eerst nog met koji (een schimmel) omgezet worden naar suiker. Terwijl sake – letterlijk vertaal ‘alcoholische drank – inmiddels bekend is onder de meeste Belgen, is sparkling, mousserende of sprankelende sake dat nog niet. Terwijl het een perfect alternatief kan zijn voor champagne, dankzij zijn weelderige en verfijnde ervaring. En net zoals bij de niet-sprankelende variant, zijn er vele varianten in.

Brug tussen twee tradities

Kaori, een Belgische importeur, zet dit jaar daarom extra in op sparkling sake. Ze werken daarvoor samen met de Japanse sakebrouwerij Shichiken. Zij beschrijven de Shichiken Sparkling Sake als de perfecte brug tussen traditionele sake en de wereld van mousserende wijnen. «Deze sprankelende sake is niet verrijkt met CO2 gas, maar het resultaat van tweede gisting op fles en dégorgement: parels van vakmanschap, gemaakt volgens de méthode traditionnelle. De subtiele bubbels dansen sierlijk in het glas, terwijl de verfijnde smaken van Shichiken sparkling sake uw smaakpapillen betoveren.»

Je vindt deze Shichiken sparkling sake nu al in tal van fine dining restaurants, maar ook op de Kaori webshop.

