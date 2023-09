Is dit woordspelletje het nieuwe Wordle?

Meer dan anderhalf jaar geleden veroverde Wordle het internet. Deze week lanceerde The New York Times, die dat woordspel destijds overkocht voor minstens 1 miljoen euro, een nieuwe woordpuzzel. Na een testperiode ziet het ernaar uit dat de krant een nieuwe hit beet heeft.

The Times’ nieuwe woordpuzzel heet ‘Connections’. Het spel werd al deze zomer al stilletjes gelanceerd, maar vervoegt nu pas het officiële portfolio van games. Tijdens die testperiode werd Connections wekelijks miljoenen keren gespeeld. Zonder grote campagne te moeten voeren, werd het algauw het tweede meest gespeelde spel van de krant – na Wordle natuurlijk.

Associaties

Connections is net zoals Wordle een woordpuzzel. Deze keer is het een associatiespel. De krant presenteert je telkens 16 woorden. Het doel is om vier keer vier woorden samen te zetten die bij elkaar horen. De woorden ‘penseel’, ‘ezel’, ‘borstel’ en ‘canvas’ horen bijvoorbeeld samen, want het zijn allemaal spullen om mee te schilderen. Maar vaak is de associatie ook wat complexer dan dat. Zo werd recent ook het woord ‘zaag’ naast ‘rits’ geplaatst, omdat beide objecten ‘tanden’ hebben. Je mag maximaal vier fouten maken. Heb je daarna het woord niet gevonden? Dan is het game over. Net zoals bij Wordle kan je maar één keer per dag een Connections-puzzel maken. Een beproefde formule die het spelletje extra verslavend maakt.

«Laagdrempelig»

Volgens Jonathan Knight, het hoofd van Games bij the New York Times, hebben ze meer dan een jaar gewerkt aan ‘Connections’. «Het is erg laagdrempelig en gemakkelijk te begrijpen», verklaart Knight het succes. Bovendien is er een redacteur aangesteld wiens job is om na te denken of slimme woordencombinaties. «Die menselijke component» maakt het spelletje extra «magisch», aldus Knight.

