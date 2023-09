Is dit de meest absurde modetrend van het jaar?

Op de Parijse modeweek staat een nieuwe modetrend in de schijnwerpers: oversized schoeisel. Het oogt dolkomisch, maar de ontwerpers menen het serieus. Dat bericht BBC.

Van cowboylaarzen en kitten heels tot Mary Janes en pumps: 2023 heeft de terugkeer van veel iconisch en soms vergeten schoeisel op de catwalk ingeluid. Daar komt nu een nieuwe trend bij: de cartooneske oversized schoen. De maximalistische look kwam in februari van dit jaar in een stroomversnelling toen het Amerikaanse label en kunstcollectief MSCHF zijn opvallende ‘Big Red Boots’ uitbracht.

De gigantische rode laarzen, gemaakt van TPU en EVA-schuim, zijn nostalgisch, futuristisch en volkomen absurd tegelijk. Maar ondanks hun komische looks en onpraktisch ontwerp werden de unisex laarzen al snel gedragen door beroemdheden, van Doja Cat en Lil Nas X tot Iggy Azalea en Janelle Monáe.

Big Yellow Boots

Daarna wierp de lancering van de lente/zomercollecties 2023 een meer verfijnde kijk op de cartooneske schoen, van Prada’s opgeblazen loafers tot Loewe’s komisch gelakte schuimrubberen pumps (schijnbaar geïnspireerd op de oversized hoge hakken van Minnie Mouse) en Proenza Schoulers kussenachtige muiltjes. En zowel bij mannen als bij vrouwen lijkt de rage niet te stoppen.

In augustus ging MSCHF, net als Balenciaga eerder, een samenwerking aan met Crocs om de ‘Big Yellow Boots’ te ontwerpen: een zonnebloemgele versie van de BRB met de kenmerkende gaten en hielband van Crocs. Het Italiaanse modehuis Marni presenteert deze week tijdens de Parijse modeweek dan weer zijn ‘Big Foot 2.0’ sneakers, een meer overdreven, uitgesproken stripboekversie van de platform trainer die het modemerk in 2018 uitbracht.

BBC zocht een verklaring voor die focus van de modewereld op klompige, cartooneske schoenen. «Enerzijds uit het een verlangen naar non-conformiteit en persoonlijke expressie, wat overeenkomt met de hedendaagse waarden van individualiteit en zelfvertrouwen», vertelt Dr. Carolyn Mair, cognitief psycholoog, consultant voor modezaken en auteur van ‘The Psychology of Fashion’, aan BBC Culture. «Anderzijds ondermijnt deze nieuwe, onconventionele esthetiek de meer traditionele schoonheidsidealen.»

